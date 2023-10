In das wikifolio "Income plus" sollen primär Aktien von Unternehmen aufgenommen werden, die Dividenden zahlen und ETFs, die Ausschüttungen erwarten lassen oder zumindest in ausschüttende Wertpapiere investieren. Zum Einsatz sollen auch Anlagezertifikate kommen, die schon bei einer Seitwärtsbewegung oder bei fallenden Kursen des jeweiligen Basiswertes einen positiven Ertrag generieren können. Der Anlagehorizont kann tendenziell als mittel- bis langfristig beschrieben werden, auch wenn sich das in den einzelnen Positionen gebundene Kapital durch Zu- oder Verkäufe ändern kann. Das soll vor allem von der Entwicklung der Positionen, deren Bewertung und von der Einschätzung der relevanten Märkte abhängig gemacht werden.