Das wikifolio MAI China and Asia Selection zielt darauf ab, in Aktien aus China und anderen asiatischen Ländern zu investieren, um von den Entwicklungen auf diesen Aktienmärkten zu profitieren. Der Fokus bei diesem wikifolio liegt auf Unternehmen, die auf dem chinesischen und asiatischen Markt tätig sind oder einen bedeutenden Teil ihres Umsatzes in China oder Asien erwirtschaften. Dabei sollen die sich bietenden Chancen genutzt werden. Die Anlagestrategie beabsichtigt, anhand verschiedener Analysemethoden wie der Charttechnik, Marktanalysen und anderen Ansätzen, die vielversprechendsten Bereiche dieser Aktienmärkte zu identifizieren und zu investieren, ohne dabei die Gesamtbreite des Marktes abzubilden. Das Hauptaugenmerk liegt auf Aktien, wobei andere Anlageklassen wie ETFs, Fonds oder Anlagezertifikate nicht ausgeschlossen werden. In positiven Marktphasen wird angestrebt, eine größere Anzahl von Positionen zu halten. Die geplante Haltedauer der Positionen liegt überwiegend im mittel- bis langfristigen Bereich. Es besteht die Möglichkeit, Positionen in mehreren Tranchen auf- und abzubauen, einschließlich des periodischen Handels um eine Kernposition.