Position-Trading mit muffin

muf:fin (MoodyUserForecast:FINance) repräsentiert eine meines Erachtens hochentwickelte Anwendung, die auf einer computergestützten Analyse basiert und meiner Meinung nach einen gewissen Marktvorteil beim Position-Trading erbringen soll. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass sämtliche Handelsentscheidungen letzten Endes manuell getroffen werden. Das Hauptaugenmerk von muf:fin soll dabei auf dem Handel mit US-amerikanischen Aktien liegen, während die typische Haltedauer für Positionen in der Regel zwischen 1 und 12 Monate betragen soll. Dabei soll das Portfolio für gewöhnlich mindestens 1 x wöchentlich aktualisiert werden. Im Einklang mit den Prinzipien des Money-Managements werden nur wenige Werte im Portfolio geführt. Stattdessen soll die "Buy the dip"-Strategie angewendet werden, bei der überschüssiges Cash verwendet wird, um nach Kursrückgängen nachzukaufen. Die Entscheidungsfindung in diesem Prozess basiert auf einer Vielzahl von Kriterien, um eine meiner Ansicht nach gründliche und fundierte Analyse sicherzustellen. muf:fin zieht eine umfangreiche Sammlung selbst entwickelter, marktunüblicher Indikatoren zu Rate. Folgende Aspekte sollen dabei berücksichtigt werden: - Volumen - Commitments of Traders (CoT) - Relative Stärke (RSL) - Volatilität - Trend - Saisonalität - Optionshandel - Insiderhandel - Fundamentale Daten - Nachrichten (News) - Soziale Medien Grundsätzlich liegt der Schwerpunkt auf dem Aktienhandel, dem besondere Bedeutung beigemessen wird. Darüber hinaus kann es auch vorkommen, eine breitere Diversifizierung in verschiedene Asset-Klassen oder die Verwendung von Short-ETFs in Betracht zu ziehen. Diese Strategie soll dazu dienen, mögliche Verluste zu begrenzen ( = "Hedging") - insbesondere in Phasen, in der der Standardmarkt meines Erachtens schwächer performed. Für weitere Informationen zu muf:fin möchte ich auf die folgende Webseite verweisen: https://muf-fin.tech