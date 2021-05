Wide Market RTPM

Handelsidee

Wir glauben an den Markt und wissen, dass die besten Unternehmen der Welt immer in den Aktien-Indizes aufsteigen.

Daher investieren wir u.a. in Anlageuniversen wie bspw. ETFs MSCI World, Emerging Markets, S&P 500, aber auch in das von Warren Buffet gegründete Unternehmen Berkshire Hathaway.

Wir investieren in den Markt, mit der Absicht diese Investition für immer zu halten.

Solange sich der Markt aufwärts oder seitwärts bewegt, bleiben wir investiert und die Cash-Quote wird auf ein Minimum reduziert.

Im Falle einer ersichtlichen Abwärtsbewegung des Marktes werden wir die Investition reduzieren und unsere Cash-Quote deutlich erhöhen, aber niemals ganz aussteigen.

Sobald der Markt sich wieder seitwärts oder aufwärts bewegt, steigen wir wieder ein.

Die Investitionen erfolgen vorwiegend in thesaurierende Anlagen, damit unser Geld direkt weiterarbeiten kann.

In regelmäßigen Abständen erfolgen Updates und Rebalancements des Portfolios. mehr anzeigen