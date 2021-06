Valuable Growth Stocks

Handelsidee

Dieses Aktien-Portfolio soll in besonders aussichtsreiche Wachstumsunternehmen mit einem starken Wettbewerbsvorteil investieren. Dabei sollen die Stärken der beiden Investmentstrategien Growth Investing und Value Investing miteinander kombiniert werden. Bei der Investitionsentscheidung sollen somit die Qualität und der angemessene Preis des Unternehmens und nicht der historische Aktienkursverlauf im Vordergrund stehen.



Anvisierte Investitionskriterien:

- Hohes Umsatzwachstum

- Ein innovatives Produkt/Dienstleistung und/oder starkes Marktwachstum

- Starker Wettbewerbsvorteil und/oder hohe Markteintrittsbarrieren

- Einstiegskurs deutlich unter oder wenn angebracht zum sog. Fair Value



Risikominderung & Restrisiko:

- Eine angestrebte relativ hohe Streuung von ca. 30-50 Aktien und ein anfänglich relativ geringer Portfolioanteil soll das individuelle Unternehmensrisiko diversifizieren.

- Zudem soll das Marktrisiko durch Investments in verschiedenen Branchen, Ländern und Währungen soweit attraktive Opportunitäten gesehen werden reduziert werden.

- Das Portfolio wird voraussichtlich dennoch einen Schwerpunkt auf in der USA notierte Tech-Unternehmen haben, da hier viele vielversprechende Unternehmen börsennotiert sind.



Bewertungs- & Portfoliorichtlinien:

- Zur Bewertung und Ermittlung des Fair Values werden insb. verschiedene Multiplikatorverfahren sowie vereinzelt modellbasierte Bewertungsverfahren herangezogen.

- Es soll langfristig in Qualitätsunternehmen investiert werden. Kurz- bis mittelfristige Kursschwankungen von Einzeltiteln sollen grundsätzlich außer Acht gelassen werden.

- Deutliche Kurskorrekturen können aber als Chance gesehen werden, in einen Titel einzusteigen oder weiter aufzustocken. Um solche Gelegenheiten wahrnehmen zu können, kann ein gewisser Cash-Bestand gehalten werden. mehr anzeigen