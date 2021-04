Handelsidee

Das wikifolio Oakenshield Green Invest soll eine nachhaltige Investitionsstrategie verfolgen.



Hauptschwerpunkt der Investments sollen im Bereich erneuerbare Energien und Cleantech liegen. Das wikifolio soll grundsätzlich unter einer langfristigen Investitionsstrategie geführt werden. Durch flexibles Investieren in unterschiedlichen Marktphasen und die Kombination verschiedener Branchen soll das wikifolio eine möglichst unabhängige und langfristig positive Rendite erzielen sowie Schwankungen abfedern.



Das Anlageuniversum umfasst inländische sowie internationale Aktien (der Aktienanteil des wikifolios soll grundsätzlich mindestens 25 Prozent betragen), ETFs und Hebelprodukte (in der Regel nur zu Absicherungszwecken).



Die Aktientitel im wikifolio sollen grundsätzlich zunächst nach qualitativer und quantitativer Analyse ausgewählt werden. Bei der qualitativen Analyse steht vor allem das Geschäftsmodell und das Unternehmensmagement im Fokus. Die quantitative Analyse hingegen umfasst die Bewertung des Unternehmens nach Kennzahlen, wie z.B. KGV, Eigenkapitalquote und Dividenrendite.



Im zweiten Schritt soll grundsätzlich eine technische Analyse der Aktie die Entscheidungsfindung vervollständigen. Hier sollen insbesondere markante Unterstützungs- und Widerstandsbereiche betrachtet werden.



Die Gewichtung einer einzelnen Aktie soll in der Regel ca. 10 Prozent nicht überschreiten.



Bei der Auswahl von ETFs sollen grundsätzlich folgende Kriterien betrachtet werden: Gesamtkostenquote (TER), Größe und Liquidität und Track Record des Anbieters. Über ETFs sollen neben breit gestreuten Aktieninvestments zu bestimmten Branchen- bzw. Themenschwerpunkten auch die Investitionsbereiche Rohstoffe und Währungen abgedeckt werden.



Hebelprodukte sollen nur optional zur Absicherung des wikifolios in schwachen Marktphasen eingesetzt werden.