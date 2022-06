Worldwide Investing

Ziel: Ziel dieses wikifolios ist die US-Leitindizes Nasdaq und S&P500 langfristig zu schlagen. Handelsidee: Grundsätzlich soll je nach Marktlage und Chance/Risiko-Verhältnis unterschiedlichen in verschiedene internationale Asset-Klassen zur Erzielung einer möglichst hohen langfristigen Rendite investiert werden. Die grundsätzliche Ausrichtung dieses wikifolios ist je nach Marktzyklus mal offensiver mal defensiver mit einer einer hohen Aktienquote in attraktiven Marktphasen und eine geringere Aktienquote bzw. Shortpositionen in Bärenphasen (Bubble, usw.) Anlageuniversum: In die folgenden Asset-Klassen soll grundsätzlich investiert werden: - Aktien und teilweise in ETF - Gold/Edelmetalle in Form von Minen oder ETFs - ggf. weitere Anlageklassen wie Immobilien, Rohstoffe, Währungen, Cryptos etc. in Form von Fonds, ETFs/ETPs und Anlagezertifikate. In den meisten Marktphasen soll der Hauptfokus des wikifolios auf Aktien liegen. Die Haltedauer einzelner Werte soll eher auf mehre Monate/Jahre (Positiontrades) ausgelegt sein, kann jedoch je nach Marktlage und Instrument in Ausnahmefällen auch kürzer ausfallen. In überhitzten Marktlagen soll über Short-Instrumente (ETFs) das wikifolio abgesichert werden bzw. direkt von fallenden Kursen profitiert werden. Investmententscheidungen: Grundlage für Investmententscheidungen sollen in der Regel übergeordnete Analysen quantitativer und qualitativer Natur sein.