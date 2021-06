Dividendenmix7

Handelsidee

Dieses Wikifolio enthält 5 deutsche und 2 europäische Aktien, die sowohl relativ hohe Dividenden zahlen als auch schon in vorhergehenden Zeiten gezahlt haben - die Aktien müssen also mindestens schon einmal eine relativ hohe Dividende gezahlt haben und daher logischerweise mindestens seit einem Jahr aufgelegt sein.

Der Schwerpunkt liegt dabei deshalb auf deutschen Aktien, weil bei Dividendenzahlungen zusätzliche fällige Quellsteuer im Ausland verhindert werden soll.

Es handelt sich hierbei um Aktien, die sowohl die Anforderungen der Umweltverträglichkeit als auch ethische Grundsätze erfüllen. (z.B. keine Kinderarbeit oder unfaire Löhne).

Die beiden europäischen Aktien zahl(t)en so hohe Dividenden, dass diese trotz dieser zusätzlichen Quellensteuer immer noch sehr attraktive Dividendentitel sind und dabei vergleichbare deutsche Unternehmen deutlich in den Schatten stellen.

Es handelt sich hierbei um ein dänisches Solarunternehmen und um einen griechischen Fussball Wettanbieter.

Sportwetten würde ich persönlich jetzt nicht als unethisch bezeichnen, denn es liegt im Grunde immer an einem selbst, wie man seine Zockermentalität im Zaum halten kann.

Und bei einem Verbot von Sportwetten würden Spielsüchtige ihr Geld womöglich in noch gefährlichere Zockereien wie z.B. Spielautomaten stecken...

Mal davon abgesehen spielen sowieso schon relativ viele Leute Lotto und was soll an Lotto jetzt besser sein als an Sportwetten ?

Zudem soll es sich um möglichst solide Unternehmen handeln, die auch zukünftig möglichst aussichtsreich sind, weshalb auch angestrebt wird, diese Aktien möglichst langfristig zu halten.

Ziel ist, eine durchschnittlich hohe Dividendenrendite zu erzielen, durch die dieses Wikifolio weiter wachsen kann und zudem sollen dabei zu stark fallende Kurse möglichst verhindert werden.

Es wird bei diesem Wikifolio ausserdem angestrebt, eventuell fallende Kurse durch Dividendenzahlungen wieder auszugleichen bzw. natürlich zu übertreffen... mehr anzeigen