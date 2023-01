Seyfarth und Partner | Exzellenz Cluster Aktien Strategie: Das Portfolio investiert in internationale Aktien. Positionsgröße pro Wert: ca 1.500 €. Es werden nachfolgende EntryRules angewendet. Allgemein - Megatrend (Chart auf Monatsbasis) vorhanden - > 10Jahre am Markt - > 1Mrd. Kapitalisierung Fragen - Verfügt das Unternehmen über eine breit aufgestellte Produktpalette? - Sind die Produkte des Unternehmens in einem soziodemografischen Megatrend angesiedelt? - Agiert das Unternehmen in einem stabilen politischen Umfeld? - Verfügt das Unternehmen über einen tiefen Burggraben? Fundamental - Kursentwicklung ⌀ (10 Jahre) >5% - Umsatzentwicklung ⌀ (5 Jahre) >5% - EPS-Entwicklung ⌀ (5 Jahre) >5% - Margen-Entwicklung ⌀ (5 Jahre) >5% - Durchschnitt aller Faktoren kumuliert >10% Dividenden - Dividende vorhanden - Dividendenstetigkeit (10 Jahre) - Dividendenwachstum (10 Jahre | ⌀ > 5%) Das Positionsmanagement ist dynamisch. Auf Wochenbasis findet eine Feststellung von Über- und Unterbewertungen statt. Sollte einer Überbewertung eintreten, werden max. 50% der Position abgebaut. Das freigesetzte Kapital wird bei Eintritt einer Unterbewertung wieder reinvestiert.