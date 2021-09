Solide-Diversifiziert-Innovativ

Handelsidee

In dem Wikifolio sollen vor Allem bekannte Werte gehandelt werden. Informationen werden aus Eigeninitiative und Recherche beschafft, sowie aus Börsenmagazinen entnommen. Die Haltedauer ist mittel bis langfristig, so dass es sich vorrangig an Anleger mit weitem Anlagehorizont richtet. Es können ETF aufgenommen werden, auf den Handel von Hebelprodukten mit erhöhtem Risiko wird verzichtet. mehr anzeigen