Future High Value

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll altbewährtes, jahrzehntelang erfolgreiche Unternehmen aus der "old economy" mit global aufgestellten Traditionsmarken und die Chancen von jüngeren Unternehmen, die unseren Alltag nachhaltig verändern, vereinen.



Das Portfolio wird global ausgerichtet. Es investiert vorwiegend in Aktien. Hebelprodukte können zur Absicherung in unsicheren und volatilen Phasen eingesetzt werden.



Für die Auswahl der Aktien werden vorwiegend fundamentale Unternehmensdaten ausgewertet. Das Timing wird mit Hilfe der Chartanalyse bestimmt. mehr anzeigen