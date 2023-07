Es wird ausschließlich in Unternehmen investiert, die sich mit KI beschäftigen und hier viel Investieren. Da AI bzw. KI in Zukunft die Arbeitswelt verändern wird, liegt hier ein enormes Potential. Mit diesem Wikifolio versuche ich für die Zukunft gerüstet zu sein, da ich hier viel Potential sehe. Die Aktien stammen aus weltweit führenden Unternehmen. Nach meinem Wikifolio "USA Top 10", welches in den Allzeit Top25 aller Wikifolios gelandet ist, werde ich mich mit diesem Wikifolio nicht auf ein Land sondern auf eine der zukunftsweisestens Technologien konzentrieren..