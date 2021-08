ALL CAP WORLD PYRAMID

Handelsidee

Das wikifolio soll mithilfe einer Pyramiden-Strategie bestehend aus drei Ebenen eine überproportionale Performance erreichen sowie eine geringe Volatilität aufweisen. Die Gewichtung innerhalb der drei Ebenen soll je nach Marktlage offensiv oder defensiv variiert werden. Um das volle Potenzial der Finanzmärkte auszuschöpfen, werden dem Portfoliomanagement bewusst keine anlagetechnischen Beschränkungen auferlegt.



Investment-Strategie:

Das Fundament der Pyramide soll die Investition in Aktien bilden, die sich seit vielen Jahren in einem intakten aufsteigenden Trendkanal befinden und daher über eine hohe Wettbewerbsfähigkeit und Gewinnstabilität verfügen. Aufgrund der Wettbewerbssituation verfügen diese Aktien gewöhnlich über eine geringe Schwankungsbreite. Die zweite Ebene der Pyramide soll verschiedene Investment- und Trading-Strategien umfassen (Analyse von Geldströmen dementsprechend Cash-Quoten-Anpassung, Rohstoff- und Währungs-Strategien, Absicherungsstrategien). Das Ziel soll die Erreichung einer höheren Diversifikation innerhalb des Portfolios sein. Die dritte Ebene der Pyramide soll aus Investments in Hebelzertifikate auf Aktien bestehen, die aus dem Fundament der Pyramide ausgewählt werden. Zusätzlich soll in Unternehmen investiert werden, die überproportionale Wachstumsraten erzielen und höheren Schwankungen unterliegen.



Aktienauswahl:

Für die Aktienauswahl sollen verschiedene Analyseverfahren eingesetzt werden. Im ersten Schritt sollen die Aktien mithilfe meiner eigens entwickelten Aktienauswahlmethode (fundamental) bezüglich Geschäftsmodell, Management, Bilanz und Liquidität analysiert werden. Damit soll eine detaillierte Chancen- und Risikobewertung durchgeführt werden. Fällt das Screening positiv aus, soll im zweiten Schritt die Charttechnik mit Hauptaugenmerk auf Trendkanal, gleitende Durschnitte und Fibonacci-Retracement angewendet werden. Die Verwendung von Oszillatoren zur Optimierung des Einstiegszeitpunktes rundet die Aktienauswahl ab.