Biotech Phase 3

In diesem Wikifolio werden Biotechunternehmen im späten klinischen Stadium aufgenommen. Dabei wird sich hauptsächlich auf Phase 3 Kandidaten, also an der Schwelle zur Zulassung, konzentriert. Ggf. können auch Phase 2 Unternehmen aufgenommen werden, wenn sich bereits in frühen Studien und Daten eine möglicherweise herausragende Wirkung zeigt. Die Unternehmen sollen möglichst noch keine großen Player am Markt sein, jedoch mindestens eine gefestigte Finanzierung vorweisen die es ihnen erlaubt, die Studien finanziell auch beenden zu können. Der Biotechnologiesektor ist wahrscheinlich einer der stärksten wachsenden Märkte des nächsten Jahrzehnts. Insbesondere ist zu erwartet, dass derzeit unheilbare, nicht behandelbare, schwer behandelbare, genetische Erkrankungen zukünftig durch Innovationen ihren Schrecken verlieren und schwer kranke Menschen gar eine Chance auf vollständige Heilung erhalten. Neue Wirkstoffe können dabei eine weit überdurchschnittliche Rendite für Aktionäre bieten. Auf der anderen Seite besteht ein erhöhtes Risiko einen Totalverlust zu erleiden, wenn die klinischen Studien scheitern und nicht den erwarteten Effekt haben.