Reputations-Aktien-Index DAX40

Auf welcher Basis entscheiden Anleger, ob sie eine Aktie kaufen oder verkaufen? Aufgrund von Informationen. Oder anders gesagt, aufgrund ihrer Wahrnehmung, wie die Performance eines Unternehmens ist. Diesen Mechanismus nutzt der Reputationsaktienindex, kurz: RAX. Wir analysieren täglich, wie sich die Reputation börsennotierter Unternehmen in fünf Dimensionen entwickelt – Reputation des Managements, wirtschaftliche Reputation, Reputation bei Produkten und Services, Reputation als Arbeitgeber und Reputation in der Nachhaltigkeit. Wenn die Reputation vom Positiven ins Negative fällt, liefert der RAX ein klares Verkaufssignal. Steigt die Reputation vom Negativen ins Positive, ist das ein Kaufsignal. Der RAX ist damit ein früher Indikator für Aktienkursentwicklungen, so dass RAX-Investoren frühzeitig auf anstehende Veränderungen reagieren du sich so die Chance auf eine Überrendite eröffnen. Basis der RAX-Analysen ist die Kommunikation in rund 500.000 Online-Quellen in Deutschland zu den börsennotierten Unternehmen. Es werden Nachrichtenseiten ebenso ausgelesen wie Foren, Blogs, Communities oder andere soziale Medien. Diese Kommunikation wird jede Nacht mit Hilfe von speziell trainierten Werkzeugen der künstlichen Intelligenz daraufhin analysiert, wie zu den unterschiedlichen Reputationsdimensionen gesprochen wird. Der RAX-Algorithmus verdichtet diese Analyse auf einen RAX-Wert pro Tag. Die Veränderung dieses RAX-Wertes liefert dann die Verkaufs- und Kaufsignale für dieses Portfolio.