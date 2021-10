Die Macht der Stetigkeit

Handelsidee

Das Wikifolio soll in qualitativ hochwertige Unternehmen investieren.

Dies bedeutet, dass die ausgewählten Unternehmen in der Vergangenheit fundamental gute Ergebnisse erzielt haben und über die Jahre einen sog. „Burggraben“ erschlossen haben.

Aus fundamentaler Sicht sollen die Unternehmen zum Beispiel kontinuierlich wachsende Umsätze, einen Free Cashflow und eine stabile Eigenkapitalrendite vorweisen.

Es sollen nicht mehr als 30 Titel aufgenommen werden und erhaltene Dividenden sollen möglichst schnell reinvestiert werden.

Der Anlagezeitraum soll langfristig sein und auf einem „Buy and Hold Ansatz“ aufbauen.

Es werden ausschließlich Aktien gehandelt und nicht auf fallende Kurse spekuliert.

