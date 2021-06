Tech House

Handelsidee

In diesem Wikifolio werde ich in Tech Unternehmen aus Europa und Amerika investieren. Als Grundlage für eine Investition sehe ich vor allem das Geschäftsmodell. Ich entscheide mich in eine Firma zu investieren, wenn das Geschäftsmodell passt und ein solides Management dahinter steht.



Ein Großteil des Portfolios werden Unternehmen aus der Tech und Industrie Welt aus machen, die bereits am Markt etabliert sind und das Potential haben zu wachsen.



Ergänzen werden das Portfolio kleine Titel, bei denen ich auf Grundlage des Geschäftsmodells und des bisherigen Erfolgs erwarte, das sie outperformen. mehr anzeigen