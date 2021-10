AKSIA High Potential

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll überwiegend in Aktien aus Europa und den USA investiert werden. Es wird ausschließlich in Aktien investiert, die mindestens 1 Jahr Börsenpräsenz hinter sich haben, i.d.R. deutlich länger.



Die Aktien werden nach eigener fundamentalen Analyse ausgewählt. Diese beinhaltet sowohl Elemente der Globalanalyse (z.B. Konjunkturverlauf, Zinsentwicklung, Inflation), als auch der Branchenanalyse (z.B. Marktstruktur / Wettbewerbsumfeld, staatliche Eingriffe) und der qualitativen Unternehmensanalyse (im Wesentlichen: Kennzahlen).



Das Timing der Transaktionen wird überwiegend anhand einer automatisierten Analysemethode mit dem Namen AKSIA (Automated Key Signal Indicators Analysis) festgelegt. AKSIA basiert auf sechs Entscheidungskriterien und ist das Ergebnis eigener jahrelangen Entwicklung.



Anlagenhorizont: überwiegend mittel- bis langfristig. Kein intraday Trading!!