Capital 50 Aktien 2022

"Seit 2015 sucht Capital jährlich auf etablierten Kapitalmärkten weltweit nach 50 Aktien, die sich Anleger langfristig in's Depot legen können. Die Grundlage des Auswahlprozesses bildet der Stoxx Global 1800. Dieser Aktienindex umfasst die 600 größten und liquidesten Werte jeweils aus Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Gemeinsam mit [...] Christian W. Röhl [...] filtert Capital den Index nach Werten, die einige Krisen überstanden und dennoch ihre Dividende nicht gekürzt haben. Die "50 Aktien für's Leben sind also lupenreine Dividendenaristokraten, wachstumsstark und finanziell solide." Dieses Wikifolio investiert einmalig annähernd gleichgewichtet in 48 der insgesamt "50 Aktien für's Leben" der Capital-Ausgabe Nummer 10, Oktober 2022. Die Kennnummern (ISINs) der Aktien "Mitsubishi Logistics" sowie der "Seven Group" sind nicht in Wikifolio hinterlegt, weshalb in diese Aktien keine Investition erfolgt. Die anteiligen vorgesehenen Investitionen verbleiben in Form von Rücklagen. Es erfolgt kein Nachkauf, keine Kappung oder sonstige Anpassung.