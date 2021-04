Top Volumen High

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll überwiegend kurzfristig in die interessantesten Aktienwerte investiert werden, die durch ein erhöhtes Volumen eine weitere positive Marktreaktion zu erwarten haben.

Sämtliche Postitionen sind mit einem Stop-Loss System abgesichert.

In Bärenmarktzeiten kann auch in Short-Derivate investiert werden. mehr anzeigen