GreenStocks

Handelsidee

Investiert wird in Aktien, die vom Nachhaltigkeitstrends profitieren. Diese Aktien finden sich in verschiedenen Branchen wie Energieerzeugung, Mobilität, Bauwirtschaft, Holzwirtschaft usw.

Bei der Auswahl der Kandidaten wird desweiteren auf ein solides und zumindest auf absehbare Zeit profitables Geschäftsmodell und eine solide Bilanz geachtet. Auch das Chartbild fliesst in den Auswahlprozess mit ein und es wird versucht die Aktien in charttechnisch vielversprechenden Situationen aufzusammeln (Ausbrüche aus Formationen, nach vollzogenen Trendwechseln usw), sodass ein gutes Chance Risiko Verhältnis erreicht wird mehr anzeigen