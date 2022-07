Next Generation Leaders

Das Portfolio selektiert die Leader des neuen Bullenmarktes, die von einem langfristigen Trend profitieren und sich gegenüber Mitbewerbern als säkulare Compounder auszeichnen. Durch die sehr gute Selektion der Aktien können diese während des Trends so lange wie möglich gehalten werden. Wir kaufen unsere bestperformenden Aktien nach, wenn es zu einem Pull-back kommt, aber die fundamentalen Erfolgsaussichten sich nicht geändert haben. Aktien werden dann verkauft, wenn sich die Fundamentaldaten verschlechtern oder die Investment-These nicht erfüllt. In das Portfolio werden Unternehmen aufgenommen, die nach folgenden Kriterien analysiert und bewertet worden sind: Financials: - Liquide Mittel (Cash & Short-term invests) im Verhältnis zur Gesamtverschuldung - Umsatz Wachstum - Gewinnmargen Wachstum - Free Cashflow Wachstum - Profitabel oder Profitabilität absehbar Management - Das Management ist vorzugsweise direkt am Unternehmen beteiligt über den Besitz von Aktien in signifikanter Höhe - Die Mission des Unternehmens ist ansprechend Burggraben - Grosser, langfristiger Trend, der schon dabei ist, die Welt zu verändern - Wichtige Probleme werden gelöst - Zeit und Geld Ersparnis für die Nutzer der Produkte - Hohe Nachfrage wird generiert - Kapital Reinvestition in Marketing, Sales und F&E dank der guten Solvenz - Prägt den Trend an der Spitze - Optionalität ermöglicht organisches Wachstum durch wegweisende Produkte dank F&E Investitionen Risikobewertung - Kundenkonzentration - Wettbewerber