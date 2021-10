Handelsidee

Wenn Sie auch keinen Plan haben, wo sie investieren sollen,

dann investieren Sie doch hier.



Ich werde ohne Plan Titel kaufen , manchmal auch ein wenig gegen den Markt setzen

und ab und zu ein paar nette Worte schreiben.



Ich glaube an Wasserstoff und Windenergie, dafür mag keine Elektroautos und deren Hersteller.

D.h. aber nicht, dass ich nur in diese Bereiche investieren werde.



Ich schaue täglich auf die am meisten gefallenen Werte und wenn eine deutliche Übertreibung zu erkennen ist, schlage ich dort zu.



mehr anzeigen