SeTInvest Buy-the-Dip-and-News

Der Titel des wikifolios ist relativ selbstsprechend: Ins Investment-Zielvisier des Portfolios kommen Unternehmen, welche einen Kursverlust hinter sich haben, welcher das Geschäftsmodell und eine grundlegende Investmentidee aber nicht gefährden sollte, oder auch Index-ETFs oder Rohstoff-ETCs wenn ein bestimmter Sektor oder eine Region betroffen sind. Mögliche Szenarien: - reguläre Dividendenauszahlungen >> solide Unternehmen holen den Dividendenabschlag über kurz- oder lang wieder auf) - unerwartete / überraschende News die eine heftige Abwärtsbewegung verursachen >> Spekulation auf eine Überreaktion nach unten, welche dann kurzfristig zumindest zum Teil wieder aufgeholt werden sollte - negative einmalige Sondereffekte, welche den Ertrag des Unternehmens über einen gewissen Zeitraum beeinträchtigen >> die Erwartung ist, dass nach deren Abarbeitung wieder ein "Back-to-Business" eintritt (aktuelles Beispiel: Ende der Kooperation zwischen Adidas und Kanye West) - die Abwärtsbewegung einer Aktie in einem länger andauernden / weitläufigen Seitwärtskorridor ohne Newsgetriebene Ausschläge >> Es wird versucht die Pendelbewegung zurück ans obere Ende des Korridors mit dem Investment abzudecken Die Haltedauer der Titel ist dementsprechend eher kurzfristig ausgelegt, bis zum Erreichen eines gewissen Kursziels. Eventuell wird die Haltedauer begrenzt darüber hinaus verlängert, wenn das Momentum der Aktie noch kurzfristiges weiteres Potenzial vermuten lässt. Auf Grund des Portfolioansatzes sind die Investments mit höherem Risiko behaftet da neben einer potenziell unklaren Newslage oder nicht genau abschätzbaren Auswirkungen sowohl die Investmentidee unzutreffend sein kann. Das Treffen der Ein- und Ausstiegszeitpunkte ist ebenfalls nicht trivial in der Ausführung. Investiert wird in der Regel direkt in die Unternehmen bzw. den Index-ETFs oder Rohstoff-ETC. Vereinzelt kann es auch zum Einsatz von Hebelprodukten kommen.