Swing Trading Quality Stocks

In diesem Wikifolio handeln wir trendorientiert Aktien, also traden in erster Linie Nachrichten. Wir handeln dabei ausschließlich Aktien um das Verlustrisiko bei außergewöhnlichen Sachverhalten zu minimieren (keine Zertifikate, Optionsscheine) und trotzdem eine möglichst hohe Rendite zu erhalten (keine ETFs, Fonds, etc.). In der Regel halten wir nur eine oder zwei Positionen, manchmal auch keine, wenn sich kein Einstieg aufdrängt. Die meisten Positionen, die wir im wikifolio eingehen, werden auch von mir privat getradet. Grundsätzlich halten wir Aktien so lange es nötig ist, also mal nur einen Tag, aber auch mal einen Monat, wenn wir uns davon höhere Gewinne versprechen. Entgegen den langläufigen Tipps realisieren wir kaum Verluste sondern sitzen diese aus. Dazu investieren wir nur in erfolgreiche, beständige Firmen, die sich wieder "fangen" können. Unser ambitioniertes Jahresziel für 2023 beträgt 25 % Gewinn (Stand 27.01.2023).