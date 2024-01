Umwelt Aktien Global

Ein Portfolio von Aktien die in grüne Ideen investieren. Die Unternehmen tragen oder finanzieren Projekte für klimafreundlichen Energiegewinnung (wie Hannon Armstrong) sind im Recycling tätig ( z.B. Stericycle Inc.) oder stellen Produkte zur Reduktion von Emmissonen (z.B. Andritz für Billerud - ebenfalls ein Kandidat) her. Ich wähle Firmen aus, die ihre Produkte alternativ, biologisch und fair erzeugen (wie Sunopta und Sprout Farmers). Dazu werden besonders nachhaltige Unternhehmen, die von ihrer Branche aber nicht direkt etwas mit Umweltthemen zu tun haben, beigemischt. Dazu können Schneider Electric, Banco do Brasil und Neste Oyj gehören. Diese haben sich u.a. im Corparate Knights Sustainable Index hervorgetan.