Globale Wachstumstreiber

Handelsidee

Das wikifolio soll Anlagechancen aus einem breiten, internationalen Anlagespektrum wahrnehmen mit Ausrichtung auf Makrotrends und kontinuierliches, langfristiges Wachstum. Ziel ist die Identifizierung von Unternehmen, die in ihrer Geschäftsstrategie verstärkt auf potentielle Zukunftstechnologien setzen und ein überdurchschnittliches Umsatz- und Gewinnwachstum anstreben.



- Jährliches Anlageziel: mindestens +5% über MSCI World

- Das Portfolio soll in folgender Gewichtung zusammengesetzt werden: Aktien (relative Stärke ggü Gesamtmarkt), ETFs/Fonds (schwankungsarmere Grundlage, insbesondere in dynamischen, jungen Branchen oder Themenbereichen) und Krypto/Blockchain als zukunftsorientierte, mutige Beimischung)

- Investmentstil: dynamisches Growth / Wachstum (keine Dividendenstrategie)

- Geografische Ausrichtung: global mit Fokus auf Europa, Nordamerika und Asien

- Branchenfokus: keine besondere Eingrenzung. Zukunftstechnologien und Distanz zu Old Economies wie Versicherungen, Banken, etc.

--In wachsenden Märkten durchaus Potenzial für mehrere Titel; bspw. Paypal und Square

--In gesättigten/stagnierenden Märkten tendenziell Fokus und Auswahl einzelner UN; bspw Volkswagen

-Zielgruppe: regelmäßige Anleger mit Bereitschaft für Chancen auch gewisse Schwankungsrisiken einzugehen jedoch langfristig an positive Kursentwicklungen glauben. Geduld mit gesunder Risikostreuung und dem Ziel der dynamischen Altersvorsorge

- Anlagehorizont: auf eine mittel- bis langfristige Halteposition ausgelegt - long, buy & hold, kein day/week trading geplant

- Auswahlkriterien: Fundamentalanalyse, technische Analyse, News, Trends, Geschäftsberichte (quartalsweise, jährlich)

- Quellen: Abonnent bei Trader Fox, Börse Online und Focus Money + Tagespresse, Handelsblatt, etc. mehr anzeigen