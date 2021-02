Kapitalmarktrenditen einsammeln

Handelsidee

Dieses Wikifolio richtet sich an langfristige Anleger, die weltweit und breit gestreut in Aktien investieren wollen. Die Verteilung ist: 40% USA, 20% Asien, 20% Europa und 20 % Schwellenländer (Emerging Markets). Ein Rebalancing (Wiederanpassung der Gewichtung wird durchgeführt, sobald sich ein Zielwert um mehr als 5 % vom Sollwert entfernt. Ziel des Portfolios ist es die weltweite Kapitalmarktrendite einzusammeln. Diese betrug in der Vergangenheit ca. 7%. Desweiteren wird versucht, von den wissenschaftlich nachgewiesenen Überrenditen der Marktanteile Small Caps und Emerging Markets durch leichte Übergewichtung dieser Marktsegmente verstärkt zu profitieren. Weitere Faktoren werden auf Grund ihrer mangelnden wissentschaftlichen Fundierung nicht berücksichtigt. Es wird gegenüber einer Gewichtung nach Marktkapitalisierung (wie sie z.B. im MSCI World vorzufinden ist) ein niedrigerer Anteil an US-Aktien gewählt und mehr Anteile auf die anderen Erdteile verteilt. Hierdurch wird das Klumpenrisiko der USA im Portfolio verringert und somit das Risiko des Anlegers reduziert. mehr anzeigen