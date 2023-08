Lynch Levermann Trend

In diesem Wikifolio soll nur in Werte investiert werden, die bestimmten Fundamentalkriterien entsprechen und einen bestimmten Trend aufweisen. Durch eine möglichst automatisierte quantitative und technische Vorgehensweise sollen schädliche Emotionen und persönliche Empfindlichkeiten weitestgehend reduziert werden. Durch kontinuierliches und strategisches Portfoliomanagement und Portfoliorebalancing soll eine optimale Risiko- Rendite- Performance erzielt werden. In diesem Wikifolio soll der Focus auf weltweite Unternehmen mit jeglicher Marktkapitalisierung liegen und das Portfolio soll regional keinen Grenzen unterliegen.