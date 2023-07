Long term SpektaRoss

Willkommen in unserem langfristig orientierten Depot der Zukunft! In unserem Depot setzen wir auf eine solide und nachhaltige Anlagestrategie, die auf starke, große Unternehmen mit einer festen Marktposition und stabilen Geschäftsfeldern ausgerichtet ist. Unser Ziel ist es, langfristiges Wachstum und finanzielle Stabilität zu erreichen, indem wir in Unternehmen investieren, die wie wir glaube jede Krise bewältigen können. Die ausgewählten Positionen sollen eine starke Position in ihren Branchen haben. Wir setzen auf Unternehmen mit bewährten Geschäftsmodellen, die sich über die Jahre hinweg bewährt haben. Timing ist alles: Wir sind stets auf der Suche nach guten Einstiegszeitpunkten, um unsere Positionen zum optimalen Preis zu erwerben. Eine gründliche Analyse und Geduld führen uns zu den besten Gelegenheiten. So versuchen wir auch mehr Rendite zu erreichen. Breite Diversifikation: Unser Ziel ist es, ein breit gestreutes Portfolio aufzubauen. Wir streben danach, in verschiedenen Branchen und Regionen zu investieren, um das Risiko zu minimieren und von globalen Wachstumstrends zu profitieren. Regelmäßige Bewertung: Wir überprüfen kontinuierlich die Performance unserer Positionen, um sicherzustellen, dass sie unseren langfristigen Zielen entsprechen. Falls nötig, passen wir unsere Strategie an, um das Portfolio zu optimieren. Fortlaufende Ergänzung: Unser Depot ist dynamisch und wandelbar. Wir halten Ausschau nach neuen Unternehmen mit vielversprechenden Zukunftsaussichten, um unser Portfolio zu ergänzen und von neuen Chancen zu profitieren.