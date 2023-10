Goldener Schmetterling 4.0

Das wikifolio soll im Grundsatz auf dem Multi-Asset-Ansatz des Goldenen Schmetterlings nach Tyler basieren. Diese vergleichsweise schwankungsarme Anlage mit zugleich kontinuierlicher Wertsteigerung hat sich langfristig bewährt. Das Grundkonzept mit einer ausgewogenen Verteilung in weltweite Aktien, weltweite Aktien Small Cap, kurz- und langlaufende amerikanische Anleihen sowie Gold soll, je nach Marktlage, um eine Satellite Komponente in Einzelaktien sowie in geringem Umfang Bitcoin ergänzt werden. Dieses strikt regelbasierte Basisinvest soll in verschiedenen Marktsituationen Gewinne erzielen bei deutlich verringerter Volatilität.