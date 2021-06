Boring dividend select world

Handelsidee

In diesem Depot werden mehr oder weniger solide Dividendenzahler aus der ganzen Welt gekauft. Ziel ist es, aus 100.000 Euro ein sicheres regelmäßiges Einkommen zu schaffen. Den Betrag wähle ich, weil man den wohl auch als Normalverdiener über Jahrezehnte zusammensparen kann. Bestenfalls sitzt man das ganze Jahr über im finanziellen Nieselregen. Ich kaufe keine Ölfirmen, keine Waffenlieferanten, keine Zigarettenhersteller und keine Automobilwerte(trotzdem ist das hier kein Ökodepot). Dies zum Einen weil ich dort Kursverluste fürchte und zum anderen weil ich nicht an der Zerstörung der Welt verdienen will.

Einmal eingekauft bleiben die Werte in diesem Depot. Ziel ist jahrelanges Halten und mehr Profit durch langsames Steigen der Dividenden. mehr anzeigen