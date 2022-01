Handelsidee

Sehr geehrte Interessent:innen,



in diesem Portfolio werden (wie durch den Namen vielleicht erkennbar) ausschließlich Fonds gehandelt.



Ich möchte ein solches wikifolio anbieten, da ich selber eine große Fachexpertise im Fondshandel habe.

Theoretisch möchte ich in diesem Portfolio eine Asset Allokation anbieten, wie man sie bei einem Anleger auch im Depot finden könnte, allerdings in nur einem wikifolio. Es soll dem Anleger das Tauschen einzelner Anlagen abnehmen, weil ich dieses übernehme. Allerdings ist es keine Tradingstrategie, wie es sie z.B. in manchen Aktienportfolien gibt, da wir hier mit Fonds handeln.



Der Großteil des Portfolios wird in die Aktienquote investiert werden. Ja nach Marktsituation kann das Portfolio auch das komplette Volumen in die Aktienquote investieren. Aber auch defensive Anteile wie Renten-, Rohstoff- oder Immobilienfonds können berücksichtigt werden. Es ist eine internationale Streuung vorgesehen. Außerdem wird auf aktive und passive Fonds zurückgegriffen. Je nachdem, ob ich für den zu investierenden Markt einen aktiven oder passiven Anteil als besser empfinde.



Ich berücksichtige bei der Entscheidungsfindung persönliche Erfahrungswerte, Votierungen unterschiedlicher Institute und Gesellschaften und Produkteigenschaften wie z.B. wie lange ist der zu investierende Fonds am Markt erfolgreicher als der Vergleichsindex, ist das Konzept zukunftsfähig und wie beständig ist das Management.



Als potentielle Anleger sehe ich eher weniger kurzfristig orientiere Anleger.



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.



Beste Grüße, Limits mehr anzeigen