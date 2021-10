SMARAGD solide Langfrist-Aktien

Handelsidee

Bei meinem „SMARAGD“ soll die langfristige, wachstumsorientierte Anlage in Aktien im Vordergrund stehen.



„Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert.“ (Oscar Wilde)



Hierzu bediene ich mich überwiegend solcher Werte, die innerhalb meiner anderen wikifolios und auf diversen von mir beobachteten Watchlists eine solide, längerfristig signifikant positive Performance aufgewiesen haben. Dieses wikifolio ist somit quasi eine Art „Best-of“.

Es soll innerhalb dieses wikifolios ausschließlich in das Anlageprodukt Aktien investiert werden, die Haltedauer soll dabei überwiegend langfristig sein. In regelmäßigen Zeitabständen werde ich die Performance überprüfen und gegebenenfalls auch kurzfristige Änderungen bei der Gewichtung der unterschiedlichen Positionen vornehmen.

Den Edelstein Smaragd wählte ich als symbolischen Titel für dieses wikifolio, da er für langfristige und solide Wertbeständigkeit steht.

