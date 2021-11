AAA Multi Trend Krypto Assets

Handelsidee

Investition in verschiedene Krypte Assetklassen auf ETF, ETP oder Fonds Basis. Langfristige Investition in die Anlageklasse. Investitionsvolumen pro ISIN maximal 10 % der 100.000 Euro Startkapital.

Langfristig: 7 Jahre +

Maximal 10 Titel

Beimischung von Basket Lösungen möglich

Fokus auf aktuelle und in der Zukunft interessante Kryptos mit Potenzial.

Ziel ist es, eine Beimischung zu bestehenden Anlageklassen zu ermöglichen. Eine Gewichtung von 5 % bis 10 % des Veranlagungsgesamtvermögens. mehr anzeigen