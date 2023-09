LLL - LargeLeverageLifts AAPlus

"Large Leverage Lifts" steht für: Große Unternehmen (Large Caps) Gehebelte Anlage (Leverage Investment) Starke Aufwärtsbewegungen (Lifts) Profitabel durch: "Large" (Groß) 1.-klassige Großunternehmen, die große Sicherheit bieten. "Leverage" (Hebelwirkung) 2-fache Wirkung durch das Investment in gehebelte Produkte mit gleichzeitig starkem Momentum. "Lift" (Auftrieb) 3x so kraftvoller Auftrieb durch die Kombination von Unternehmensgröße, gehebelte Anlage und positivem Momentum. Investment in eine Reihe der weltgrößten Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, stabiler Entwicklung, verstärkt durch gehebelte Produkte, wodurch die positive Entwicklung der Unternehmen sich vervielfacht in der Entwicklung des Fonds abbildet. Beachten Sie die allgemeinen Hinweise zu gehebelten Produkten.