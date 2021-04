Aktien USA u. GER Trend

Handelsidee

Es werden größtenteils Aktien gehandelt, mit Schwerpunkt Deutschland und USA. Es können aber auch Unternehmen aus dem Rest der Welt gekauft werden. In der Regel wird in Trendrichtung investiert, es kann aber auch zu Anti-Zyklischen Investments kommen, wenn sie aussichtsreich sind. Gehalten werden sollen die Positionen meist recht kurzfristig (1-2 Wochen), einige Positionen können aber auch über Monate gehalten werden, wenn der Trend intakt ist. Es kann auch zum kleinen Teil in ETFs und ganz minimal auch in Hebelzertifikate (nur auf Indizes) investiert werden. mehr anzeigen