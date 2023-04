SSL Hybrid

Das Wikifolio "Trend- und Rebound Trading" ist ein Aktien-ETF und Hebel-Wikifolio. Gehandelt werden sollen bevorzugt europäische und US-amerikanische Papiere. In einzelnen Fällen kann auch in Papiere aus anderen Märkten (zB. Asien, Australien) investiert werden. Im Wikifolio sollen grundsätzlich Trendfolge-Systeme als auch Rebound-System angewendet werden. In beiden Fällen wird sowohl eine fundamentale als auch technische Herangehensweise der Titelauswahl bevorzugt. In der Regel fließen u.a. Trendstabilität, relative Stärke und Quartalszahlen in die Entscheidungsfindung mit ein. Die Haltedauer kann je nach Investment, Ansatz und der allg. Marktlage stark variieren und von sehr kurzfristigen Intraday Positionen bis hin zu wochen- oder monatelangen Positionen reichen.