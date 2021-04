Biotech Genetic Beyond2030

Handelsidee

BUY & HOLD



Das Biotech Breakthrough and Genetic (Testing) wikifolio versucht an neuen Therapieformen zu partizipieren. Es wird ein Hochrisikoansatz gefahren, allerdings wird durch den Portfolioansatz das Risiko reduziert.



Portfolioansatz und eine Buy and Hold Strategie wird verfolgt ... disruptiver Ansatz mit Verzehnfachungs-Potenzial (>10x).



Portfolio-Rebalancing / Gewinnmitnahmen werden frühestens bei bei einer Vervierfachung (4x) mit ca.1/3 getätigt.



Nachfolgend eine Clusterung der Aktien hin zu abgebildeten Themen:

A) Gen-Tests: Exact Sciences, Fulgent Genetics, Invitae, NeoGenomics, Veracyte

B) Gen-Therapien: Editas Medicine, Intellia Therapeutics, CRISPR Therapeutics

C) Zunkunft des Gesundheitswesens (Healthcare): MTBS (neu: CareCloud), Ontrak, Teladoc

D) Chinesische Biotech: Ascletis Pharma, BeiGene, Zai Lab

E) Artificial Intelligence in der Forschung: BioXcel Therapeutics, iCad

F) Biotech Durchbrüche: Eisai, Kryopharm Therapeutics, Unity Biotechnology, Acadia Pharmaceuticals, bluebird bio mehr anzeigen