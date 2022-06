Ziel des Wikifolios ist es, an der BVH-Portfoliochallenge teilzunehmen. In der BVH-Portfoliochallenge treten die regionalen Börsenvereine gegeneinander an, um ihre Fähigkeiten als Asset Manager unter Beweis zu stellen. Als Berlin Investment Group vertreten wir dabei den Berliner Börsenkreis. Wir haben uns dazu entschieden mit unseren Macro Research und Equity Research Teams in jede verfügbare Anlageklasse zu investieren. Dies dient auch der Idee, die Mitglieder mit dem Umgang der verschiedenen Assetklassen vertraut zu machen. Unsere Anlagestrategie hat das Ziel die unter den regionalen Börsenvereinen höchste risikoadjustierte Rendite durch Investments in Werte mit fundamentaler Unterbewertung zu erreichen.