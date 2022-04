Climax Institutes Invest Exa

Handelsidee

Mega war vorgestern

Giga war gestern

Terra ist heute

Peta ist morgen

Exa ist die Zukunft

No Limits...

Exa ist Extrem

Sondersituationen bzw extreme Situationen können hier auch gehebelt genutzt werden, wenn es mir sinnvoll erscheint.

Die Entscheidungsfindung ist ausschließlich durch meine persönliche Einschätzung begründet, die wahrscheinlich häufig völlig konträr zur allg. Meinung sein wird bzw sein kann.

Hier kann ich den Contrarian in mir ausleben und das ggf. sogar gehebelt.

Auch in diesem wikifolio wird es kaum trading Orgien oder hektisches Handeln geben. mehr anzeigen