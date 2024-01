Dividend Growth Investing - DGI

Das Ziel des Portfolios ist es, in Unternehmen mit steigenden Dividenden zu investieren. Hierfür wird das Kapital vor allem in internationale Aktien mit Schwerpunkt USA angelegt. Das Portfolio soll in verschiedenen Einzelwerten und Sektoren diversifiziert sein, um Chancen und Risiken in ein ausgewogenes Verhältnis zu stellen. Die Auswahl soll nach der Marktposition, Bewertung und sonstiger Fundamentaldaten des Unternehmens im Einzelnen sowie der Stabilität der Branche im Allgemeinen erfolgen. Es ist geplant, die Werte hauptsächlich mittel- bis langfristig zu halten. Als Quellen der Entscheidungsfindung werden vor allem Unternehmensberichte, Datenbanken sowie Nachrichtenportale verwendet.