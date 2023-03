Discountzertfikate Select

Das Wikifolio Discountzertifikate Select investiert überwiegend in Discount- und Deep-Discount Zertifikate. Der Schwerpunkt der Basiswerte soll auf Einzelwerte und Indizes aus dem Euroraum liegen, aber auch Investitionen in internationale Instrumente kommen für die Anlage in Frage. Die Auswahl der Papiere erfolgt in der Regel nach fundamentalen Gesichtspunkten und Analyse des Chance/Risiko-Profils des einzelnen Titels. Durch Diversifizierung der Basiswerte, Caps und Laufzeiten soll versucht werden, bei möglichst geringer Schwankungsbreite eine Rendite zu erzielen, die über dem allgemeinen Kapitalmarktzinsniveau liegt. Sollten aus Fälligkeiten Aktien in das Wikifolio eingebucht werden, ist beabsichtigt, diese kurz- bis mittelfristig wieder in andere Discountzertifikate zu tauschen.