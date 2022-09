Metric Capital Management 4

Dieses wikifolio verfolgt eine Dividendenstrategie. Dazu wird in Unternehmen investiert, die in der Vergangenheit eine Reihe von Kriterien erfüllt haben, in deren Folge eine konsequente und nachhaltige Dividendenausschüttung in Zukunft erhofft wird. Diese Kriterien sind u.a.: - die aktuelle Dividendenrendite (Verhältnis zwischen der letzten jährlichen Dividende und dem letzten Schlusskurs), - die Dividendenrendite (durchschnittliche Dividendenrendite der vergangenen 10 Geschäftsjahre), - die Kontinuität (Zeitdauer der durchgehenden, steigenden Dividendenauszahlung im Zeitraum der vergangenen zehn Geschäftsjahren), - das Dividendenwachstum (durchschnittliches, jährliches Dividendenwachstum der vergangenen fünf Geschäftsjahre), - das Payout (geglättete Ausschüttungsquote der vergangenen drei Geschäftsjahre). In der gewählten Dividendenstrategie ist eine Beteiligung an Unternehmen aus allen Industriebranchen und Ländern möglich. Konkret sollen gleichzeitig 20 Aktien im Portfolio gehalten und wöchentlich aktualisiert werden. Der Anlagehorizont dieser Strategie ist mittelfristig.