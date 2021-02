Data IT Finances

Handelsidee

1994 sagte Bill Gates: "Banking is necessary, banks are not."



Seine Aussage ist heute aktueller denn je. Junge, innovative Unternehmen kämpfen mit renommierten und etablierten Banken sowie Finanzdienstleister um Marktanteile. Blockchain, KI und Big Data sind aus der modernen Finanzwelt nicht mehr wegzudenken. Die steigenden regulatorischen Anforderungen und die anhaltende Niedrigzinsphase sorgen dafür, dass die klassischen Finanzinstitute gezwungen sind neue, profitable Geschäftsstrategien zu entwicklen sowie Prozesse effizient zu gestalten. Banken und Finanzdienstleister werden zukünftig mehr Geld für Softwarelizenzen sowie IT-Consulting ausgeben, außerdem besteht die Chance auf Zusammenschlüsse zwischen hochspezialisierten Techfirmen und Finanzinstituten. Das Portfolio soll die Chancen und Risiken aus dieser Marktnische abbilden und zu einem langfristigen Return on Investment führen. mehr anzeigen