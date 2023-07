elpha portnord

In meinem Wikifolio handle ich vorrangig Rohstoffe und Energieträger, die als gehebelte Derivate anwende. Außerdem kommen Aktien ins Portfolio, die sich als Dauerläufer bewährt haben, die also kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und damit den Markt schlagen. Sie bilden in der Regel eine vernünftige Balance zwischen Rendite und Rücksetzern. Ich verwende bei der grundlegenden Auswahl zwei Bewertungen, die ich durch die Betrachtung des stabilen Kurswachstums, der identisch mit einer Regressionsgeraden über den jeweiligen Kursverlauf stehen muss, herleite. Aktien mit der kleinsten, quadratischen Abweichung zeigen stabil steigende Kursverläufe. Zur Identifizierung geeigneter Werte nutze ich zudem den Indikator »Monkey-Trader«. Mit ihm werden zufällige Käufe und Verkäufe simuliert und die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ich Gewinne erziele. Bei den Rohstoff-Derivaten unterziehe ich die Werte einer Prüfung der fundamentalen Grundlagen wie auch einer aktuellen technischen Bewertung. In die Betrachtung nehme ich auch die saisonalen Besonderheiten auf.