Hidden Value International

Handelsidee

Ich investiere mit einem Zeithorizont von 12 bis 18 Monaten in internationale Aktienmärkten. Ich führe eine gründliche fundamentale Analyse durch und selektiere Unternehmen, die eine starke Bilanz, einen attraktiven Wachstumsblick und solide Erfolgsbilanzen in Bezug auf Rentabilität und Free Cash Flow aufweisen. Mein Portfolio besteht aus 40-50 Aktien, in welche ich mit anfänglich gleicher Gewichtung investiere. Ich renne weder den neuesten Markt-Trends nach, noch reagiere ich übermäßig auf kurzfristige Marktvolatilitäten.

