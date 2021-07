Future of economy

Handelsidee

Wie sieht die Welt von morgen aus? Was heute als modern gillt ist in 10 Jahren bereits gnadenlos veraltet. Die Technik Stoppt nicht. Wir stehen gerade vor großen Umbrüchen. Die 4. Industrielle Revolution steht an mit dem Internet der Dinge, der Klimawandel zwingt zu neuen Innovationen und die Gentechnik steckt gerade erst in den Kinderschuhen. An den Unternehmen, welche diese Technologien entwickeln, gillt es zu profitieren. mehr anzeigen