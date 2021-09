Fool to Million

Handelsidee

Die Idee ist simpel: Man lese Motley Fool und probiert die Ratschläge aus.

Anfangen werde ich mit dem Ratschlag aus 25k eine Million innerhalb von 25 Jahren zu machen.

Wird Motley Recht behalten?

Haben ihre Empfehlungen Hand und Fuß?

Sie haben in der Vergangenheit einige großartige Vorhersagen getroffen. Wie sieht es weiter aus?



Wir legen also jeweils 25.000 € in diese Empfehlungen an und schauen was im Laufe der Zeit passiert.

Wir behalten uns ein bisschen Cash über, um im Falle weiterer Empfehlungen dort auch einsteigen zu können.



Ziel ist hier also die Langfristigkeit und die Überprüfung der Empfehlungen von Motley Fool. mehr anzeigen