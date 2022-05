Eckpfeiler der Handelsstrategie: Kursbewegungen durch aktives Timing nutzen, um überproportional Wert, - im Vergleich zu allgemein verfolgbaren Benchmarks -, zu gewinnen. Hierzu werden vor allem Large Cap Aktien eingesetzt, um große Trade-Volumen zu bewältigen. Ziel ist ein langfristiger exponentieller Zuwachs. Anlagehorizont ist 3 - 10 Jahre. Dieses wikifolio kann durch Investitionen in andere "Gemeinsam Reich" Serien (siehe auch WFGEMEINSA, WFGEMEINSB WFGEMEINSC und WFGEMEINSD) ergänzt werden. Das wikifolio wird mit einem Startbudget von 80.000.000 Euro gestartet. Allerdings ist die Performance Fee in diesem Portfolio mit 5% nur 1/3 so hoch, wie beim preiswertesten Portfolio WFGEMEINSD, das bei 15% Performance Gebühr liegt. Die Entscheidungsfindung basiert auf ausgefeilter technischer Analyse und mathematischen Modellen. Es wird mit einem aktivem Stock Timing (AST) mit Gewinnmitnahmen und Wieder- einstieg vor allem in hochkapitalisierten Werten betrieben. Daher habe ich den Namen Gemeinsam Reich AST gewählt. München, 16. Mai, 2022 Gerald Gerlich